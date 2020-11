Rusland, Azerbeidzjan en Armenië tekenen staakt-het-vuren voor strijd om Nagorno-Karabach

De leiders van Rusland, Azerbeidzjan en Armenië hebben een staakt-het-vuren ondertekend die een einde moet maken aan de oorlog in Nagorno-Karabach. Dat is een gebied in Azerbeidzjan waarvan de meerderheid van de inwoners van Armeense oorsprong is. Sinds eind september wordt er hevig gevochten in de regio.