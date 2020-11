Boekenmarathon bijna afgelopen: bekijk hier 6 opvallende fragmenten uit bijna 80 uur leesinpiratie 

De Nederlandse schrijver Arthur Japin heeft in de Boekenmarathon een emotioneel interview gegeven. Aanleiding was zijn nieuwe roman 'Mrs. Degas' waarin hij de relatie uitpluist die de Franse schilder Edgar Degas had met Estelle, zijn nichtje. Ze was zijn grote liefde, maar ze trouwde met zijn broer.

Japin vertelde hoe het komt dat kunst een belangrijke rode draad is in zijn werk. Als kind moest hij al heel vroeg in een alternatieve werkelijkheid vluchten, omdat er thuis veel ruzie was en omdat hij op school gepest werd. Uiteindelijk heeft hij via zijn boeken een stem gekregen en het doet hem dan ook veel deugd dat hij zo'n trouw lezerspubliek heeft.