Stef Wijnants over de Limburgse derby: "Genk wint zonder glans, STVV in degradatienood en van den Brom moet rust brengen"

“Genk was achteraan secuur en heeft nauwelijks een kans weggegeven. En vooraan scoorde het na een prachtig hakje en een fantastische lobbal. Dan kom je in een match heel ver en daarom heeft Genk gewonnen. Het was de mindere in het spel want ondanks de 12 op 12 voetbalt het absoluut niet zoals het zou willen. Dat is overigens niet in deze match alleen. Ook de vorige matchen die ze wonnen in Gent en thuis tegen Eupen was het voetbal matig. Maar kijk, sinds het ontslag van Hannes Wolf heeft het 17 op 21 gehaald en staat het op 1 punt van de leiders. Dus naar buiten toe zal Genk zeker zeggen dat ze bijzonder tevreden zijn maar intern weten ze dat het niveau echt moet gaan stijgen want zo ga je geen matchen blijven winnen.

En STVV had wel de bal, deed zijn stinkende best maar deed Genk uiteindelijk te weinig pijn. En dus staat het nu 16de, net niet op een degradatieplaats, en ik hamer er al lang op. Deze ploeg heeft te weinig goede spelers om veel ambitie te tonen. Ik zou zeggen: alles wat beter is dan die zestiende plaats is een succesje.”