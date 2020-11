Studente Thomas More Mechelen trekt aan alarmbel: “Wij worden vergeten tijdens deze coronacrisis, sommige studenten gaan eronderdoor”

“Ik heb het gevoel dat de studenten hoger onderwijs vergeten worden”, vertelt Kaat Pelkmans uit Ravels aan Radio 2 Antwerpen. Kaat zit in haar derde jaar Communicatiemanagement aan de Thomas More hogeschool in Mechelen. In haar een open brief over het emotioneel welzijn van de studenten doet ze een oproep: “Vergeet ons niet en laat ons niet aan ons lot over. Wij hebben het ook moeilijk."