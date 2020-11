Tarieven grafconcessies swingen de pan uit in Vilvoorde en Machelen

De tarieven voor grafconcessies swingen de pan uit in Vilvoorde en Machelen. Familieleden van overledenen betalen er tot drie keer meer dan gemiddeld in Vlaams-Brabant. Dat heeft Danny Gooris, onafhankelijk gemeenteraadslid in Machelen, onderzocht. Zo kost het plaatsen van een naamplaatje aan een gedenkzuil in Machelen 250 euro, terwijl dat gemiddeld slechts 59 euro bedraagt.