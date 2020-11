Uber vanaf vandaag ook in Leuven, Antwerpen en Gent, lokale taxibedrijven vrezen oneerlijke concurrentie

De komst van Uber is niet onomstreden. Heel wat lokale taxibedrijven vrezen voor oneerlijke concurrentie. Volgens Koen Van Oorschot van de Antwerpse Provinciale Taxi Unie heeft Uber geen Vlaamse taxi-vergunning, maar een Waalse of een Brusselse vergunning. En dat is wel een verschil. "Wij moeten investeren in voertuigen met een minimum eco-score van 74, we hebben een witte kassa moeten installeren. Die zaken gelden niet in Wallonië of Brussel."