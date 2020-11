Uitkijkplatform geopend boven op commandobunker in Middelkerke

De meeste bezoekers zijn blij dat je van op het uitkijkplatform veel bunkers kan zien. "Het is verrassend", zegt een bezoekster. "Men kan nooit genoeg weten over wat er zich hier allemaal afspeelde tijdens de oorlog. We zien af en toe wel iets op tv, maar als je er dan echt een keer mee geconfronteerd wordt, dan word je even stil."

Het gebied is beschermd als monument en als landschap. Niet iedereen kan zo'n uitkijkplatform smaken. "We zitten in een natuurreservaat", zegt een andere bezoeker. "Dat wordt hier al jaar en dag beschermd en opeens maken ze van die bunkers een plezierparkje. Het zal hier overwoekerd worden van het volk."