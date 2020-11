Coronavaccin van farmabedrijven Pfizer en BioNTech "90 procent doeltreffend": "Veelbelovend resultaat" 

"Experten, en ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hadden de lat aanvankelijk op 50 procent doeltreffendheid gelegd", zegt vaccinoloog Pierre Van Damme van de universiteit van Antwerpen. "Algemeen waren we al blij met 70 procent. Nu zitten we aan 90 procent, dus ik denk dat dat een heel mooi resultaat is."