Van stroomgenerator tot visvoer: Genkse visclub helemaal geplunderd

De leden van visclub zijn stuk voor stuk verbijsterd. “Wat kan iemand nu beginnen met onze visserskledij?”, vraagt de clubsecretaris zich af. “Onze logo’s staan op elk kledingstuk. De dieven gingen zelfs aan de haal met alle borden, kopjes en bestek. We weten niet of we deze financiële ramp als kleine visclub te boven kunnen komen. Hopelijk kijken mensen mee uit naar verdachte aanbiedingen. We kunnen alle tips gebruiken om de daders te vinden!”