Virgin Hyperloop vervoert voor het eerst met succes passagiers in test

Virgin Hyperloop wil tegen het midden van de jaren 2020 een hyperloop in werking hebben en zegt dat de test met de twee passagiers bewijst dat het systeem veilig is.

"Ik kan niet zeggen hoe vaak me gevraagd wordt 'is hyperloop veilig?'", zei Jay Walder, de CEO van Virgin Hyperloop. "Met deze test met passagiers, hebben we met succes die vraag beantwoord en aangetoond dat Virgin Hyperloop niet alleen een persoon veilig in een capsule in een vacuümomgeving kan plaatsen, maar ook dat het bedrijf zeer bekommerd is om de veiligheid, iets wat bevestigd is door een onafhankelijke derde partij."

Walder verwees daarmee naar het feit dat de testcampagne van Virgin Hyperloop vanaf het begin tot de test van zondag onder het toezicht stond van de onafhankelijke veiligheidsassessor Certifer, een door de industrie erkend controle-orgaan.

De XP-2-capsule uit deze test is uitgerust met hypermoderne controlesystemen die een abnormale toestand kunnen ontdekken en snel de gepaste noodmaatregelen kunnen treffen. Ook de capsules in een commercieel systeem zullen daarmee uitgerust worden.

Toch blijven er twijfels bestaan over de veiligheid van de passagiers. Zo zei een onderzoeker aan het Zweedse Koninklijk Instituut voor Technologie dat de hoge snelheden die de hyperloop zou moeten halen, de reis in een 'barf ride', een overgeefrit, zouden kunnen veranderen.

Intussen is er wel vooruitgang geboekt op het vlak van de regelgeving. In juli van dit jaar hebben het Amerikaanse ministerie van Transport en de Non-Traditional and Emerging Transportation Technology Council een document uitgebracht met richtlijnen voor een raamwerk van regelgeving voor hyperloop-projecten in de VS. Een dergelijke regelgeving zou kunnen betekenen dat hyperloop-projecten in aanmerking kunnen komen voor federale subsidies.

En verleden maand heeft Virgin Hyperloop aangekondigd dat er in West Virginia een Hyperloop Certification Center komt, waar hyperloop-systemen gekeurd en gecertificeerd zouden kunnen worden. Een dergelijke certificatie zou een belangrijke stap vooruit zijn naar commerciële projecten.

Wel zijn er ook twijfels over de commerciële haalbaarheid. Verschillende specialisten zeggen dat de schattingen voor de kostprijs van een hyperloop tussen Los Angeles en San Francisco veel te laag liggen. Ook wordt erop gewezen dat een reis in een smalle verzegelde capsule zonder ramen in een stalen buis, met grote versnellingen, veel lawaai en veel trillingen, niet erg aanlokkelijk is voor passagiers.