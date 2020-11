Vlaamse democraten en republikeinen in de VS: "Tranen bij speech Harris" versus "zonder coronacrisis had Trump gewonnen"

Of Joe Biden er op zijn beurt in zal slagen om de diepe wonden in het land te helen is ook niet zeker. "De kloof tussen beide partijen is nooit zo groot geweest", zegt Chika Unigwe. "Ik heb studenten die niet meer met hun ouders praten omdat die voor Trump hebben gestemd, en zij voor Biden." "In elk geval is Biden de juiste figuur om het proces te starten" zegt Stefaan Vandenhoudt. "Hij is een centrumfiguur, werkt in de Senaat al jaren samen met de Republikeinen. Als iemand het kan dan is het Biden."