Vlaanderen hangt de vlam uit voor De Warmste Week: dit gebeurt er de komende weken op de VRT-netten

De komende weken hebben de verschillende VRT-netten extra aandacht voor warme verhalen, van mensen die zich inzetten voor elkaar. Linde Merckpoel zoekt het voor haar vlogs op de online kanalen van Eén letterlijk niet ver: zij gaat onder de noemer "Bij Linde" in haar eigen straat, bij haar buren op zoek naar hoe zij een verschil kan maken.

Net als tijdens de lockdown in het voorjaar maakt Linde dus verhalen "vanuit haar kot". Wil je een warm verhaal delen met haar, dan zijn alle tips welkom via linde@een.be, zo legt ze uit in onderstaande oproep. Wie een foto van zijn vlam instuurt via www.een.be, ziet die misschien op televisie verschijnen bij Eén. (lees voort onder de video)