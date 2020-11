Voormalig burgemeester Buggenhout geeft online mini-pianoconcertjes voor het goede doel "Steentje bijdragen in deze moeilijke tijden"

Tot 2018 was Tom Van Herreweghe burgemeester van Buggenhout. Daarbuiten was hij ook veel bezig met piano. Om de moeilijke coronatijd wat draaglijker te maken, besliste hij online mini-pianoconcertjes te geven op verzoek. "Mensen kunnen per mail verzoekjes doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn om een nummer op te dragen aan iemand die ziek is of aan een zorgteam of zomaar," legt Van Herreweghe uit, "dan speel ik de verzoekjes online en kunnen de mensen daar in 3 besloten groepjes van genieten." Hij brengt z'n concertjes gratis, maar vraagt wel dat de verzoekers een gift doen voor een goed doel. "Het maakt niet uit welk goed doel, ik moei me er niet mee, maar ik vraag wel dat ze het zeker doen."