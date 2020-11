Waarom Brussel het Europees Cybersecurity Centrum (niet) binnenhaalt

Maar onzekere situaties zijn ook een ideale grondlaag waar mensen met slechte bedoelingen misbruik van kunnen en zullen maken. Bovenop een menselijk virus, krijgen we steeds meer te maken met cybervirussen. Of het nu gaat om cyberaanvallen om de organisatie van verkiezingen te dwarsbomen, aanvallen op militaire infrastructuur, gezondheidsinstellingen, financiële spelers, productiebedrijven of in onze eigen huiskamer via pakweg phishingpogingen: cybercriminaliteit is overal aanwezig en heel de maatschappij lijdt eronder.

In tegenstelling tot het coronavirus, bestaan er gelukkig wel al vaccins tegen cybervirussen. In heel de wereld en ook in ons land en onze hoofdstad verschijnen op onze arbeidsmarkt steeds meer bewakers, cybersecurityspecialisten zeg maar. Platformbouwers van digitale kluizen, communicatie- en procesbeheerders die aan preventie- en risicobeheer doen of nog privacy-experts of specialisten in Artificiële Intelligentie (AI).

Het zijn allemaal nieuwe jobprofielen die ons beschermen tegen nieuwe bankovervallers. De Europese Commissie wijst hierrond naar een studie van (ISC)², een netwerk van cybersecurityprofessionals, waaruit blijkt dat wereldwijd momenteel 1,8 miljoen vacatures voor deze profielen niet ingevuld raken.