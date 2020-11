Wat betekent de verkiezing van Biden voor techgiganten Huawei en Tiktok? "Hopelijk gaan we terug naar de dialoog"

Dat zal niet veranderen als Joe Biden in januari het Witte Huis betreedt. Fundamenteel zal zijn houding tegenover China hetzelfde blijven. In april schreef Biden - die toen middenin zijn campagne zat - op de website van Foreign Affairs dat zijn land terug het voortouw moet nemen op vlak van technologie. “Er is geen reden dat we achter China aan moeten lopen als het gaat over artificiële intelligentie, 5G en quantum computers.”