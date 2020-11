Nu Joe Biden verkozen president is: wat is hij van plan en welke namen worden er genoemd voor zijn regering? 

In 2016 was migratie een van de belangrijkste campagnethema's van Donald Trump. In het begin van zijn presidentschap kondigde hij een inreisverbod af voor mensen uit verschillende moslimlanden. Onder zijn leiderschap trad de politie ook hard op aan de grens met Mexico en werden kinderen van hun ouders gescheiden.

Biden wil een ander beleid voeren dan president Trump. Hij wil een einde maken aan het wanbeheer van het asielsysteem, zegt hij zelf. Dat wil hij onder meer doen door prioriteit te geven aan de hereniging van alle kinderen die nog steeds gescheiden zijn van hun familie. Hij wil ook de DACA herstellen, dat is een programma dat in 2012 is opgericht om immigranten zonder papieren die als kind naar de Verenigde Staten werden gebracht, de wet gehoorzaamden en op school bleven of naar het leger gingen, een legale verblijfsstatus te bieden. Biden wil daarnaast ook het inreisverbod voor moslimlanden opheffen.