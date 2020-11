Als aan onze autonomiebehoefte is voldaan, dan ervaren we keuze in ons handelen, denken en voelen. Zonder autonomie voelen we ons gekortwiekt en onder druk gezet. Verbondenheid ervaren we als er een warme en hechte band is met anderen en de groep waartoe we behoren. Zonder verbondenheid voelen we ons uitgesloten en eenzaam. We voelen ons competent wanneer we onze vaardigheden kunnen ontwikkelen en deze kunnen inzetten om gewenste doelen te bereiken. Als competentie ontbreekt, dan hebben we het gevoel te falen.

Deze drie behoeftes zijn het ABC van ons welbevinden: de A staat voor Autonomie, de B voor verBondenheid en de C voor Competentie.

Het is duidelijk dat het ABC van ons welbevinden onder druk staat in deze coronaperiode. De maatregelen beperken onze bewegings- en keuzevrijheid en de fysieke afstandsregel en de beperkte knuffelcontacten verplichten ons te zoeken naar digitale varianten van verbondenheid. Dit laatste is bijzonder frustrerend voor jongeren die vooral sociale verbondenheid met leeftijdsgenoten willen beleven. En door de beperkingen van de economische activiteit kunnen velen hun vaardigheden niet langer inzetten en komen belangrijke doelen in hun leven in het gedrang. Oplopende spanningen met kinderen bedreigen dan weer het competentiegevoel van vele ouders.