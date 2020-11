Zeldzame inktvis aangespoeld in De Panne

Het mannetje werd gevonden op het strand van Koksijde, op de grens van De Panne en Sint-Idesbald. “Lang zal het dier niet in Duinpanne blijven, want vandaag wordt het weer vrijgelaten”, zegt Emanuel Demey van Duinpanne. “Vorige week vrijdag heb ik nog heel snel contact kunnen opnemen met het VLIZ. Die mensen waren heel enthousiast dat het dier nog leeft. Ze hebben voor vandaag een schip gereserveerd. Als alles goed gaat zouden we kort voor de middag, voor de kust van Oostende, in zee gaan. Het dieren zullen we dan vrijlaten op ongeveer 2 mijl in zee. Daar is het al wat dieper, zodat het een grotere overlevingskans heeft.”