Zeldzame paddenstoel "molmtrechtertje" gevonden in natuurgebied Holsbeek

Het is niet de eerste keer dat er in het natuurgebied Hagelandse vallei in Holsbeek zeldzame paddenstoelen gevonden worden. "Het natuurgebied is vrij goed beheerd", zegt Margaux Boeraeve. "En het stuk waar de paddenstoel gevonden werd is een oud populierenbos. Dat is jarenlang met rust gelaten waardoor die oude bomen hebben kunnen aftakelen. Oude populieren worden vaak weggehaald, maar daar heeft men dat niet gedaan. Daardoor ligt er veel dood hout en dat is interessant voor paddenstoelen."