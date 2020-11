Zon en lockdown: de ideale ingrediënten voor een druk wandelweekend in Limburg

Op sommige plaatsen was het érg druk afgelopen weekend. Aan de Mechelse heide in Maasmechelen bijvoorbeeld stonden de parking en de aangrenzende straat vol met auto's en het was er zelfs aanschuiven om het gebied in te kunnen. Ook op de mijnterril aan be-MINE in Beringen wemelde het van het volk.

En ook in Genk waren er veel wandelaars. In Bokrijk, in het Thorpark, aan de Molenvijvers en in Kattevennen was het afgelopen weekend bijzonder druk. De wandelaars hielden zich wel goed aan de regels. Er werd gecontroleerd door politieagenten en gemeenschapswachten. "We hebben gesensibiliseerd, maar niet geverbaliseerd voor zover ik weet", zegt burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V). "Mensen houden rekening met elkaar." In Kattevennen werd op een bepaald moment ook de parking afgesloten.

Met nog een week herfstvakantie voor de boeg wil Dries wel een warme oproep doen. "Limburg heeft veel mooie plekjes, spreid dus jouw wandelingen, zowel in tijd als in ruimte. Ga dus overal eens langs!"