1 jaar na de brand in asielcentrum Bilzen: “Heel binnenkort uitsluitsel over de toekomst van het gebouw”

De rust is op dit moment weergekeerd in Bilzen. De gemoederen liepen hoog op toen de overheid eind oktober 2019 besliste om 140 asielzoekers onder te brengen in een voormalig rusthuis in Bilzen. Na enkele weken van bitsige protesten brak er uiteindelijk op 10 november brand uit in het gebouw. Die brand was aangestoken, bleek achteraf. Omstaanders juichten die zondagavond de brand toe en hoopten dat het gebouw helemaal zou afbranden. “Ik was erg geschrokken dat mensen een gebouw in brand staken na protesten, want daarmee werd een grens overschreden”, vertelt burgemeester Sauwens. “Heel veel mensen applaudisseerden voor de brandstichting, ik herkende ook vrienden en kennissen tussen hen, daar schrok ik van.” De burgemeester hekelt ook het valse nieuws dat verspreid werd. “Er werd heel wat valse informatie doorgegeven, fake news dus. Het was een erg grimmige periode.”