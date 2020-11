103-jarige huisarts die geld inzamelde tegen corona is blij dat vaccin dichterbij komt

Tijdens de lockdown in het voorjaar werd Alfons Leempoels beroemd door zijn actie om geld in te zamelen voor een vaccin tegen corona. De 103-jarige Alfons liep iedere dag rondjes in zijn tuin, tot hij er na een maand een marathon had opzitten. En iedere kilometer leverde geld op voor het Leuvense onderzoek naar een vaccin. "Ik ben heel blij dat er een vaccin in aantocht is", zegt Alfons Leempoels. "Ik heb de mensen van de KU Leuven en het ziekenhuis van Gasthuisberg daarom ook geholpen met mijn actie. Zodat ook zij een vaccin kunnen ontwikkelen. Maar we zullen nog wel wat geduld moeten hebben voor er echt een is."