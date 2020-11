70 procent van alle Belgische kaas wordt gemaakt in West-Vlaanderen

Maar ook de kazen van de nieuwe generatie lokale, ambachtelijke ondernemers worden populairder. Thijs Dewicke van De Moerenaar uit Veurne is een van die jonge talenten. Hij is nog geen 30, maar nam 5 jaar geleden de kaasmakerij van zijn ouders over.

Hij wil boerderijkazen maken zoals in Frankrijk veel wordt gedaan. Hij werkt daarvoor met de melk van de koeien van zijn vader en broer. “Daardoor hebben we een eigen verhaal. De koeien worden vlakbij gemolken en de melk komt rechtstreeks de kaasmakerij binnen. We proberen daar dan kazen met een toegevoegde waarde van te maken. We hebben er met witte schimmel of met roodbacterie. We werken soms met kruiden of bier, omdat we nog altijd het land van het bier zijn."

De Moerenaar is een echt familiebedrijf. Dewicke zijn moeder gaat een museum opstarten in haar oude kaasmakerij in Veurne. In maart zou het moeten opengaan.