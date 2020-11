Aantal natuurbegravingen in Rekem in stijgende lijn: "Vooral natuurliefhebbers reserveren een plek"

Twee jaar geleden werd de natuurbegraafplaats in Rekem, Lanaken ingehuldigd. Toch waren er nog niet dadelijk veel mensen die zich er lieten begraven. Dat aantal zit nu wel in een stijgende lijn. Afgelopen jaar werden de assen van 8 personen in de natuurbegraafplaats begraven, en dat is een verviervoudiging van het aantal van het jaar daarvoor. Schepen Peter Verheyen (Open VLD) zegt dat vooral natuurliefhebbers erin geïnteresseerd zijn: “Het zijn vooral mensen die één zijn met de natuur die de voorkeur hebben om op die begraafplek begraven te worden.”