Barbier uit Gentbrugge helpt buren nu hij niet kan werken: “Luisteren is ook zorgen voor elkaar”

“Ik herinner me een moment vlak na de eerste lockdown”, gaat De Sutter verder, “toen kwam er een jongeman naar me toe om zijn haar te laten knippen. Elke keer als ik hem aanraakte, deed hij wat raar. Ik vroeg hem of alles ok was en of ik hem geen pijn deed. Hij zei me toen dat ik de eerste persoon was in 3 maanden tijd die hem had aangeraakt en dat het gewoon weer even wennen was. Het is zo belangrijk om er te zijn voor elkaar. Dat besef ik elke dag opnieuw. Er zijn veel mensen die nu maandenlang geen contact hebben met anderen. De impact daarvan wordt zwaar onderschat.”