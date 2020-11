Bibliotheek van Maasmechelen vanaf januari ook onbemand open

Bree was in 2018 de eerste Limburgse bibliotheek die startte met het Open Plus concept. Dat betekent een bib met ruimere openingsuren, gedeeltelijk onbemand. In januari start ook de bib in Maasmechelen met dit concept.

Deze maand wordt het systeem al door een kleine groep uitgetest. Diensthoofd van de bibliotheek August Vranken: "De mensen die gebruik mogen maken van het Open Plus concept moeten lid zijn van de bibliotheek, meerderjarig zijn, een reglement ondertekenen en een infosessie volgen." De lezers die gebruik maken van het systeem kennen de bib en hebben geen hulp nodig van het personeel."