Oproep van bezorgde boswachters: "Coronawandelaars, hou je aan de regels en wijk niet af van de paden."

"Versta me niet verkeerd: we zijn blij dat het bos populair is bij coronawandelaars, het is gezond om te gaan wandelen," legt Coppens uit, " maar we maken ons ook zorgen dat de druk op de natuur momenteel wel groot is. Nu is die in de natuur niet zichtbaar, maar over enkele maanden wel." De bosbeheerders hebben het vooral over de wandelaars die zich niet aan de regels houden en zogenaamde 'wild bikers' (fietsers die in het wild fietsen). Die blijven niet op de aangewezen paden en zijn ook mensen die op plaatsen picknicken die daar niet voor voorzien zijn.