Juridische saga: Britney Spears wil mede-controle over haar vermogen van 50 miljoen en belt met rechter vandaag

In augustus nog verlengde de rechtbank in Los Angeles het bewindvoerderschap van Jamie tot februari 2021. Hij heeft sinds 2008 het zeggenschap over onder meer de financiële situatie en de carrière van zijn dochter. Die regeling kwam er ooit omdat Britney het mentaal moeilijk had en het kwam tot enkele publiekelijke uitbarstingen. Ze scheidde in die periode (2007) van Kevin Federline en verloor het hoederecht over haar twee zonen.