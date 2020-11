Carrefour recycleert gebruikte mondmaskers tot gieters en ander tuingereedschap

Klanten van Carrefour kunnen gebruikte mondmaskers in een speciale doos aan de ingang van de supermarkt deponeren. "De wegwerpmondmaskers zijn niet biologisch afbreekbaar en worden op dit moment niet gerecycleerd", verelt Aurélie Gerth van Carrefour. De warenhuisketen start vandaag met een proefproject in drie winkels: twee in Waterloo en een in Evere, onder het hoofdkantoor. "Als het project aanslaat is het zeker de bedoeling om dat uit te breiden naar onze andere winkels."