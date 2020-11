Corona-uitbraak bij bouwvakkers in Aalter helemaal onder controle: "Tegen het weekend is de quarantaine voorbij"

"In eerste instantie testten 17 mensen positief. Zij werden geïsoleerd in de oude cinemazaal Capitole, bij het hotel. Alle anderen gingen in quarantaine in het oude hotel. De situatie daar was zeker niet ideaal", zegt huisarts Karel De Crem bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Er is ingegrepen, zeker nadat er nog meer besmettingen opdoken. 25 coronapositieve mensen zijn nu naar Hotel Orchidee gebracht in Aalter waar ze op aparte kamers in afzondering zitten. "