Na het positieve nieuws over het Pfizer-vaccin: waar staan de andere grote kanshebbers?

Het kandidaat-vaccin van Sanofi-GSK wordt momenteel nog niet getest in een fase 3-studie. Het Franse bedrijf Sanofi heeft een vaccin ontwikkeld dat gebaseerd is op proteïnen - eiwitten - van het coronavirus. De hoofdzetel van de vaccinactiviteiten van het Britse GSK, GSK Vaccines in Waver, heeft voor dat vaccin een zogenoemd adjuvant ontwikkeld, gefilterd en getest.

Een adjuvant is een stof die zelf niet actief is tegen - in dit geval - een virus, maar de werking ondersteunt van een ander middel, in dit geval, het vaccin met de eiwitten. Door de adjuvant is er minder proteïne nodig per dosis, zodat er meer dosissen gemaakt kunnen worden met dezelfde hoeveelheid eiwitten en het middel moet ook de immuunrespons verhogen.

Verleden week kondigde GSK Vaccins aan dat de productie van de adjuvants gestart is.

Het vaccin van Sanofi-GSK is tot nu toe enkel nog maar getest in een fase 1/2-studie die in september gestart is. De bedrijven willen in december een grote fase 3-studie beginnen en hopen tegen het midden van 2021 de resultaten daarvan te kennen. Als die positief zijn, denken de bedrijven in 2021 een miljard vaccins te kunnen produceren, GSK zal daarvoor een miljard adjuvanten produceren in de vestiging in Waver.

De Europese Unie heeft ook met Sanofi-GSK een contract voor de levering van vaccins, maar dat moet nog formeel bekrachtigd worden. België zou daarvan 7 miljoen vaccins krijgen.