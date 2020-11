Coronacrisis is zegen voor automatenwinkel uit Beveren: "We verkopen nu zelfs gourmet en champagne"

Schelfhout had vroeger een slagerij in Verrebroek maar die is al zo'n 20 jaar gesloten. Ze werkt nu zelf als marktkramer, haar man heeft een slagerij in Zelzate. Aan de voormalige zaak in Verrebroek installeerde Schelfhout 2 automaten waarin ze, in eerste instantie, kant-en-klare maaltijden, soep en drankjes verkocht. Dat bleek een schot in de roos, zeker toen de coronacrisis toesloeg.