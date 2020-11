't Is gebeurd: zegereeks Ella Leyers in "De slimste mens" stopt na 18 (!) afleveringen: "Blij, maar het werd bijna raar en moest ooit stoppen"

"Het ging allemaal zo snel, dus ik had niet meteen door wat er gebeurd was. Ook al weet ik van mezelf dat ik geen grote autokenner ben", blikt Leyers terug op haar laatste finalespel. Tegenstander Kim Van Oncen stamelt nog "dat het helemaal niet mag". "Wat een moment", vult Erik Van Looy aan. "Ahja, ik kom nog terug", lijkt Leyers dan pas te beseffen.

"Ik was zo in het moment, dat ik dat oprecht even vergeten was. Maar 18 deelnames op rij, dat is méér dan voldoende. Ik berust daarin, want het moest ooit eens stoppen. Niet van bij de eerste keer eruit liggen: dat was het doel. En voor 1 miljoen kijkers wil je natuurlijk niet afgaan. Ik voelde daar in het begin wel stress door, maar ik kon me steeds beter ontspannen", aldus Leyers.

"In aanloop naar de 11e aflevering - het record van mijn zus Olga - werd die stress weer opgedreven. Het even goed doen als zij: dat leek me wel leuk. En in de 12e aflevering had ik ook stress, omdat het record op het spel stond. Daarna was alles ok, behalve het finalespel zelf: dat blijft zenuwslopend. Maar het werd zelfs een beetje raar, omdat het maar bleef duren voor mij. (lacht)"