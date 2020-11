Alle basisscholen in Destelbergen krijgen in elk klaslokaal een luchtmonitor

In het ideale geval blijft de concentratie aan koolstofdioxide onder de 600 ppm (deeltjes per miljoen, red). Dan is de kans kleiner dat virusdeeltjes zich in de ruimte opstapelen. Met behulp van smileys en kleurcodes geven de machientjes aan wanneer er nood is aan verse lucht. “Als we in de klas zitten, stoten we samen heel veel CO₂ uit”, weet Cleo, leerlinge van de Gemeentelijke Basisschool Destelbergen. Haar klas kreeg vorige maand al een luchtmonitor. “Wanneer het toestel aangeeft dat er te veel koolstofdioxide in de lucht is, moeten we de ramen openen tot er opnieuw een groene smiley verschijnt."