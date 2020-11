100 jaar oude dorpsvete laait op in Geluveld: krijgt eerste vrouwelijke burgemeester van België een plein? 

In Geluveld bij Zonnebeke is er discussie over de nieuwe naam voor het Geluveldplein. De gemeente is van plan om dat plein te vernoemen naar Léonie Keingiaert de Gheluvelt. Zij werd 100 jaar geleden de eerste vrouwelijke burgemeester van België. Maar ze was liberaal en lag vaak in de clinch met de katholieken in Geluveld.