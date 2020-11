Europese lidstaten en Parlement bereiken akkoord over meerjarenbegroting en herstelfonds

Na meer dan twee maanden onderhandelen hebben de Europese lidstaten en het Europees Parlement een akkoord bereikt over de meerjarenbegroting van 2021 - 2027 en het coronaherstelfonds. In juli bereikten de 27 regeringsleiders al een akkoord, maar daar was het Europees Parlement toen niet akkoord mee. Het gaat over een totaalbedrag van 1.824 miljard euro. Nu moeten enkel de lidstaten en het Europees Parlement de begroting en het herstelfonds nog goedkeuren.