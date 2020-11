Jihadistische rebellengroepen onthoofden zeker vijftig burgers in Mozambique

Deze vreselijk macabere aanslag is een van de laatste gruweldaden van de jihadistische rebellengroepen die zichzelf Ahlu-Sunnah Wa-Jama (ASWJ) of al-Shabaab noemen en al sinds 2017 aanslagen uitvoeren in de gasrijke Cabo Delgado provincie. De aanslagen nemen in aantal en hevigheid toe.



Het is ook de plek waar boorplatformen en aardgasreserves voor de kust liggen. Zo heeft de Franse multinational Total een gasproject van miljarden dollars in Cabo Delgado. Maar veel bewoners klagen dat de voordelen en opbrengsten van de gasindustrie in de provincie niet naar de bevolking gaan.



De rebellengroepen die de regio onveilig maken zouden gelinkt zijn aan IS. Al zijn de precieze banden niet duidelijk. De rebellen zouden de armoede en werkloosheid in de regio uitgebuit hebben, om zo mensen te ronselen. Blijkbaar krijgen ze van daaruit ook logistieke steun. Mogelijk hoopt IS hier een nieuw steunpunt te verwerven, net zoals de groep dat eerder probeerde via Boko Haram in Nigeria, in andere Sahellanden en in Somalië.

