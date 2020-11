"Filles de joie": film over sekswerkers is Belgische inzending voor de Oscars

"Filles de joie" kan je vertalen als meisjes van plezier. De film gaat dan ook over drie vrouwen in de seksindustrie. Axelle, Dominique en Conso steken elke dag de grens over van Frankrijk naar ons land om hier hun geld te verdienen. Maar de vrouwen delen ook een geheim dat hen verbindt.

De hoofdrollen worden vertolkt door Sara Forestier, Noémie Lvovsky en Annabelle Lengronne. Voor regisseur Frédéric Fonteyne is het zijn zesde langspeelfilm, na onder meer "Une liaison pornographique" en "Tango libre". Het is zijn eerste samenwerking met Anne Paulicevich.

De film was in avant-première te zien op het internationaal filmfestival van Rotterdam. "Filles de joie" werd als Oscarkandidaat geselecteerd door een nationale jury, waarin zowel leden van de Vlaamse als van de Franse gemeenschap zetelen.

Op 15 maart weten we of de Belgische inzending ook op de shortlist terechtkomt en dus kans maakt op een Oscar. De 93e ceremonie van de Oscars zal plaatsvinden op 25 april in het Dolby Theater in Los Angeles.