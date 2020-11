Fonds voor Medische Ongevallen faalt: "Pano" legt de vinger op de wonde

Tamara en Arn willen antwoorden op de vele vragen die ze hebben. Ze dienen een strafklacht in tegen de artsen en ze stappen ook naar het Fonds voor de Medische Ongevallen. Dit Fonds werd in 2010 opgericht en wou hét alternatief zijn voor dure en lange procedures voor de rechtbank. Binnen zes maanden zouden slachtoffers weten of ze in aanmerking kwamen voor een schadevergoeding of niet. Bovendien zou iedereen die abnormale schade had na een ingreep een schadevergoeding kunnen krijgen zonder dat de fout van de arts moest bewezen worden.

“De bedoeling van het fonds was vooral om de bewijslast bij de mensen, die zeer moeilijk is, weg te nemen. Voor patiënten is het heel moeilijk om te bewijzen dat een chirurg een fout heeft gemaakt, onzorgvuldig is geweest of om uit te vissen wat er juist verkeerd is gegaan want niemand was bij die operatie. En wat een chirurg in zijn operatieverslag schrijft, daar heeft ook niemand controle over”, zegt Ann Lechat, chirurg en al 25 jaar onafhankelijk medisch deskundige. Ze staat patiënten bij tijdens de procedures voor het Fonds en de rechtbank.