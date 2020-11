Foorkramer trakteert op smoutebollen in Herkse rusthuizen

"Het ene plezier is het andere waard, hé", zegt Anneke Van Herck. "Normaal zou ik dit jaar op 36 kermissen gestaan hebben, maar door de coronacrisis hebben we maar op 4 kermissen gestaan." Anneke mag met haar friet- en smoutebollen nog tot in april in Schulen blijven staan. "Ik had de gemeente in eerste instantie gevraagd om ook de week na de kermis in Schulen te blijven staan, maar nu mag ik van de stad tot in april blijven. Ik ben daar heel blij mee, want ik had net geïnvesteerd in een nieuw kraam en de leningen blijven doorlopen, hé. In Schulen is er nu geen vaste frituur, dus de mensen zijn ook blij."