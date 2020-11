Biostatisticus Geert Molenberghs: "Aanvaardbare coronacijfers gaan we dit jaar niet meer zien"

Nadat Pfizer en BioNTech gisteren met de goede testresultaten voor een coronavaccin kwamen, volgden al snel heel wat hoeraberichten. Ook Molenberghs klinkt hoopvol: "We zien nu een vaccin dat zeer werkzaam is. Die 90 procent is een enorm resultaat, beter dan heel wat wetenschappers hadden gehoopt. We mogen dus echt wel hoopvol zijn. Dat gezegd zijnde, het vaccin moet ook nog goedgekeurd worden. Daarna volgt nog een enorme logistieke operatie om dat vaccin uit te rollen. Er gaat dus wel nog wat tijd over."

Wanneer komt dat vaccin er dan? "We moeten mikken op een periode tussen de lente en de zomer van volgend jaar.", vindt de biostatisticus. "Pfizer zal wel het hele jaar nodig hebben om aan hun doel van 1,3 miljard dosissen te geraken. Je moet weten dat elk persoon het vaccin twee keer toegediend moet krijgen, dus dan kan je 650 miljoen mensen vaccineren. Maar we zijn met meer dan tien keer zoveel op de wereld. Er zal nog meer nodig zijn dan dit vaccin alleen. Eens er een vaccin is, en laten we hopen dat er nog anderen zullen volgen, kunnen we alvast de meest kwetsbare groepen beginnen vaccineren. Dan los je al een groot deel van het probleem op."