Hooverphonic geeft eerste optreden in "nieuwe" bezetting: Geike Arnaert zingt vernieuwde versie "Mad about you" 

Raymond Geerts herinnert zich nog het afscheid van Geike in 2008. "Het was toen hartverscheurend. Ik heb nog eens naar de Belpopaflevering over ons gekeken en als het over dat moment gaat, had ik nog tranen in mijn ogen. Maar hadden we dat toen niet gedaan, dan was dit nu ook niet gebeurd."

Terugkeren doet Geike Arnaert met een vernieuwde versie van "Mad about you". "Pas toen zij die vernieuwde versie inzong, dachten we: dit kunnen we uitbrengen", vertelt Callier. "Je kan dat lied door de beste zangeressen laten zingen, maar dat is niet hetzelfde. Dat heeft met chemie en emotie te maken."

20 jaar geleden zong Geike "Mad about you" ook voor het eerst in. "Dat was bij mij thuis", vertelt Callier. "Dat was in een kamertje met een slechte microfoon, maar in paar takes stond het erop. Andere zangeressen hebben het daarna ook heel mooi gezongen, maar toch, dit is haar nummer."