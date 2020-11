Graffitikunstwerk met afgebeelde Hitlergroet moet weg van de stad Gent

Dat bewuste tafereel beeldde een onbekende graffitikunstenaar uit in een werk langs het Werregarenstraatje in Gent, beter bekend als het Graffitistraatje. Het hoofd van de inspecteur in kwestie werd daarbij vervangen door een varkenskop. Een lang leven is het werk echter niet beschoren: het zal - op z’n minst deels - verwijderd worden. “We zijn absoluut voorstander van artistieke vrijheid”, reageert schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD). “Wij verzetten ons dan ook niet tegen de aanklacht van de kunstenaar. Wel hebben wij een probleem met de afbeelding van de Hitlergroet in ons straatbeeld. Daarom hebben wij aan de politie gevraagd om een vaststelling te doen. Het graffititeam zal nu de nodige aanpassingen doen aan het werk.”