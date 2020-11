Wat als een graf van een dierbare niet volgens de regels is? Gents poppenspeler: "Ik moet het graf van vader aanpassen, dat doet pijn"

Luk De Bruycker is al jaren bekend als volksfiguur in Gent en van zijn poppentheater met het figuurtje Pierke Pierlala in de hoofdrol. Dat is een houten figuurtje dat de zotste avonturen meemaakt in het sappige Gentse dialect. De Bruycker is een echte creatieveling en dat uit zich niet enkel in de theaterwereld. Toen zijn vader in 2017 stierf wilde hij van het graf iets heel persoonlijks maken. Hij ontwierp een houten kruis dat rechtop staat, en verbonden is met touwen (zoals de poppen in het poppentheater) aan een platliggend "podium". Het kruis symboliseert het katholieke karakter, want zijn vader was een religieus man.

