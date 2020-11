KLAAR: Homoseksualiteit: een beetje minder zonde voor de paus

Vanuit bijna elke preekstoel is het verkondigd: homoseksualiteit is een zonde. Maar voor de eerste keer ooit heeft een paus zich duidelijk uitgesproken vóór LGBTQ-rechten. In een documentaire over zijn leven vertelt paus Franciscus dat mensen van hetzelfde geslacht mogen samenwonen, want ze zijn ook Gods kinderen. Trouwen en kinderen krijgen, dat is dan weer nog altijd een brug te ver voor de Katholieke Kerk. Toch kan de boodschap van Paus Franciscus voor veel gelovigen een groot verschil maken.

Hans Geybels, professor theologie aan de KUL, maakt je voor eens en voor altijd duidelijk wat de Bijbel nu eigenlijk echt over homoseksualiteit vermeldt. En waarom zoveel religies worstelen met homoseksualiteit.