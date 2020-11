Honderden doden in Ethiopië bij strijd om regio Tigre, vrees burgeroorlog neemt toe

Een week geleden is het conflict tussen de regering en de lokale overheden, in het noorden van Ethiopië in de regio Tigre geëscaleerd. De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft regeringstroepen gestuurd naar de opstandige regio en luchtaanvallen uitgevoerd.



Sinds vorige week zijn er aan beide zijden honderden doden gevallen. Maar wat er zich exact op het terrein afspeelt is moeilijk in te schatten. In de regio zijn namelijk ook internet en telefoon uitgeschakeld. En er is ook geen elektriciteit meer. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Belgen aanwezig in de regio.