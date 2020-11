Iedereen kon kleur van Erasmusbrug in Rotterdam aanpassen

Hoe kon dit nu? Wel, de journalist had een tip gekregen van een Rotterdammer die vorig jaar op Rijnmond had gezien hoe iemand van de stad met een nieuw systeem via een iPad de verlichting van de brug veranderde.

De tipgever vond via Shodan, een zoekmachine die speurt naar slecht beveiligde toestellen, dat de netwerkverbinding van de verlichting van de Erasmusbrug open stond. Als je naar het internetadres van het systeem, kreeg je een inlogpagina te zien, zo schrijft Daniël Verlaan. “Maar met de juiste poort erachter had je direct toegang.” Eitje, zoals ze boven de Moerdijk zeggen.

Op die manier kwam hij op een mobiele website terecht, waar hij simpelweg de kleuren van de verlichting kon kiezen: wit, “Rotterdam” (groen-wit), de Nederlandse vlag enzovoort. Dat deed Verlaan dus ook.

Hij liet het filmen en bracht dit beveilingingslek naar buiten nadat hij de gemeente Rotterdam op de hoogte had gebracht en die het lek in het systeem had gedicht. Of beter: het systeem is nu gewoon offline gehaald; de verlichting kan alleen ter plekke worden aangestuurd.