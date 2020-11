Ieperse hoteluitbaters zetten kruisjes op graven van soldaten: “Onze jaarlijkse Britse gasten kunnen nu niet komen”

De vele militaire begraafplaatsen in de Westhoek liggen er perfect onderhouden bij, daar zorgt The Commonwealth War Graves Commission voor. Maar er is niemand om de vele gesneuvelden te herdenken. Het Ariane hotel in Ieper is gesloten nu, maar het personeel heeft zijn jaarlijkse Britse gasten aangeboden om in hun plaats een houten kruisje met een poppy op, bij het graf van hun gesneuvelde soldaat te gaan zetten.