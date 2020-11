Antwerpse politie krijgt tientallen oproepen over vuurwerkbommetjes: "Levensgevaarlijk en heel irritant"

Volgens de Antwerpse lokale politie zijn er de laatste dagen regelmatig knallen te horen van vuurwerkbommetjes. "Jongeren hebben ook gisterenavond in verschillende buurten onrust veroorzaakt door vuurwerk en zware klappers af te steken", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "Aan het Michel Willemsplein in Wilrijk waren zware knallen te horen en lichtflitsen te zien, en daar heeft een speeltuig vuur gevat (zie foto bovenaan dit artikel). Aan de Ferdinand Berckmansstraat in Borgerhout liep een plantenbak schade op nadat daar een bommetje was tegen gegooid. Ook aan de Antwerpsesteenweg hebben jongeren met vuur gespeeld, daar is de brandweer moeten tussenkomen. En aan het Villegaspark in Berchem is een houten speeltuig in brand gestoken."

Vorige week waren er al gelijkaardige problemen op het Terloplein in Borgerhout.