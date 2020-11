Intensieve covidbedden in Jessa Ziekenhuis liggen dan toch niet vol: "Daling van transfers uit Luik geeft ons ademruimte" 

"Voorlopig liggen die bedden nog niet vol", stelt Van Tornout ons gerust. "Momenteel zitten we in fase 2B. Voor ons ziekenhuis betekent dat in theorie 42 intensieve bedden waar we patiënten kunstmatig of mechanisch kunnen beademen, en zeven "high flow"-bedden. Dat zijn minder intensief uitgeruste bedden, waar we patiënten met een nog hogere concentratie aan zuurstof op een andere manier kunnen verder helpen."



"Verder staat er nog een volledige beademingsafdeling klaar, maar die hoeven we nog niet te openen. De afdeling kan wel onmiddellijk geopend worden. Vandaag hebben we 67 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 26 op de intensieve afdeling. 18 daarvan worden beademd en twee patiënten worden in leven gehouden door een hartlongmachine. We hebben dus nog marge."